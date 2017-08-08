Топилин призвал создать "паспорт занятости" для трудоспособных инвалидов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин призвал создавать "паспорт занятости" для всех инвалидов в трудоспособном возрасте, а также попросил руководителей регионов готовиться к реализации новых технологий по сопровождаемой занятости инвалидов.

Топилин провел селекторное совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам трудоустройства инвалидов. В ходе совещания министр подчеркнул, что всем регионам необходимо завершить работу по сбору данных по инвалидам от различных организаций социальной сферы. "Мы с вами договаривались, что органы службы занятости, органы исполнительной власти субъектов проведут мониторинг ситуации: где живут инвалиды, почему они не работают и не могут найти работу, какие существуют препятствия и барьеры. Нужно создать такой "паспорт занятости" по всем инвалидам в трудоспособном возрасте", — цитирует пресс-служба слова главы Минтруда России.

По его словам, показатели занятости инвалидов в трудоспособном возрасте серьезным образом отстают от тех показателей, которые существуют для иных категорий граждан. "И мы должны эту ситуацию коренным образом изменить", – отметил министр.

"Мы с вами работаем над переформатированием служб занятости таким образом, чтобы они повернулись лицом ко всем инвалидам. Чтобы не вы ждали, когда к вам придут инвалиды, а вы к ним шли и проводили работу, чтобы им предложить те или иные рабочие места, просто кто-то об этом не знает или просто разуверовался в том, что органы власти ему могут что-то предложить и чем-то помочь", — сказал министр.

Топилин напомнил, что Минтруд утвердил целевые прогнозные показатели в области содействия занятости населения, в том числе по трудоустройству инвалидов на 2017 год. Однако, по его словам, не все регионы в достаточной степени успешно справляются с задачей. Поэтому по итогам селекторного совещания министр провел телефонные переговоры с губернаторами Алтайского края и Оренбургской области, обратив их внимание на слабую организацию и неактивную позицию органов службы занятости в этих регионах. Также в ходе совещания министр дал поручение Пенсионному фонду России в постоянном режиме обеспечивать представление данных о занятости инвалидов в органы службы занятости регионов.

Министр напомнил, что ведомством подготовлен закон о сопровождаемой занятости инвалидов, который в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве России, и попросил руководителей органов исполнительной власти регионов уже в ближайшее время начать готовиться к реализации новых технологий.