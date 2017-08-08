МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Импортные материалы могут быть использованы при отделке квартир в рамках реализации программы реновации жилья в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин.

"Мы ориентируемся в первую очередь на качество материалов. Где есть необходимость, мы будем использовать импортных производителей. Отделка комфорт-класса — это цена, она выше, чем в рамках предыдущей программы реновации. Конечно, это требует более дорогих и качественных материалов", — отметил он.

Но подавляющие большинство материалов — это либо российское, либо совместное производство на территории России, подчеркнул Хуснуллин.

Ранее заммэра сообщил, что средняя стоимость отделки квартир, которые построят по программе реновации жилья Москвы, составит более 11 тысяч рублей за квадратный метр. Он отметил, что это более чем в 1,5 раза дороже отделки, применявшейся ранее при строительстве жилья взамен пятиэтажек, тогда затраты составляли в среднем 7,2 тысячи рублей за "квадрат".

Во вторник власти столицы должны утвердить стандарты благоустройства домов и отделки квартир по программе реновации, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома, в которых проживает около 1 миллиона человек.