Прокуратура Крыма проверяет предостережение от показа трейлера "Матильды"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с предостережения о недопустимости показа трейлера фильма "Матильда".

Ранее СМИ сообщили, что после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской прокуратура Симферополя предостерегла кинотеатры крымской столицы от показа трейлера "Матильды".

Как отметили в пресс-службе ведомства, сотрудники прокуратуры Симферополя грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия решений.

"По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности виновных работников, допустивших нарушения", — рассказали представители прокуратуры Крыма.

В ведомстве подчеркнули, что рассмотрят обращение депутата "в установленном порядке".

В то же время Поклонская на своей странице в Facebook подтвердила, что направила в прокуратуру "материалы проверки по факту оскорбления религиозных чувств верующих фильмом "Матильда". Она отметила, что "в соответствии с выводами экспертов и мнением священнослужителей РПЦ, показ в кинотеатрах трейлеров недопустим".

Фильм "Матильда" Алексея Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий Николай II. Противники картины утверждают, что она представляет царя, канонизированного РПЦ, в недостойном образе и оскорбляет чувства верующих.

Режиссер не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел. Кроме того, комментируя претензии со стороны общественности, режиссер ленты Алексей Учитель сообщил РИА Новости, что не собирается вносить никаких правок в картину. До этого он предлагал Наталье Поклонской и членам комитета Госдумы по культуре посмотреть "Матильду" до официальной премьеры, чтобы дать фильму свою оценку. Глава комитета режиссер Станислав Говорухин в свою очередь призывал общественность не делать выводов до показа фильма.