Эксперт назвал три возможных варианта в ситуации с журналистом Нурматовым

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В ситуации с журналистом "Новой газеты" гражданином Узбекистана Худоберди Нурматовым (псевдоним — Али Феруз) возможны три варианта развития событий, рассказал РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.
"Фигурант будет сидеть в изоляторе спецприемника, пока Страсбург не решит, является ли депортация нарушением конвенции (Европейской конвенции по правам человека – ред.) или нет. Если решит, что да, будет, то его должны будут оставить в стране. Если нет – депортируют", — сообщил Берестнев.
"Еще возможный вариант: если его согласится принять третья страна и он сам будет не против, то ситуация разрешится сама собой", — добавил эксперт.
Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить из России Нурматова за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала "Новая газета" на своем сайте, Нурматов, которому было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали 1 августа в Москве рядом с редакцией.
Ранее в "Новой газете" заявляли, что не верят, что Нурматов — радикальный исламист. По данным издания, Нурматов был задержан в РФ по требованию узбекских властей, а из Узбекистана он уехал "несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать".
Редакция "Новой газеты" обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не выдворять из страны своего журналиста Нурматова. В редакции выразили надежду на то, что федеральные органы власти прислушаются к просьбе не выдворять из страны Нурматова, тем более что его родственники живут в России, он учился в РФ и прекрасно владеет русским языком. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль обращал внимание миграционных властей на ситуацию с выдворением Нурматова, но, по его словам, "ситуация непростая, есть нарушения, на которые сложно закрыть глаза".
* Радикальная организация, запрещенная в России