Микрорайоны с домами под реновацию в Москве будут благоустраивать полностью

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы планируют благоустраивать микрорайоны с домами, попавшими в программу реновации жилья, полностью, а не только те территории, где будут возводиться новые здания, сообщил на президиуме правительства столицы заммэра города по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

"Территория будет рассматриваться комплексно", — отметил он. По словам заммэра, в рамках реновации в городе будет создаваться "комфортная и эстетически привлекательная среда".

Он отметил, что в рамках благоустройства приоритетными станут вынос коммунальных объектов из дворов и организация закрытого дворового пространства.

Чиновник также добавил, что благоустройство будет предполагать создание нескольких типов пространств — площадок для детей разного возраста (до 3 лет, от 3 лет до 7 и от 7 до 12 лет), площадок со спортивным оборудованием и тренажерами, садов, бульваров, скверов, спортивных зон и общественных пространств, в том числе для культурно-массовых мероприятий.

Как уточнил Хуснуллин, предполагается использовать несколько разных материалов покрытия: асфальтобетон — для пожарных проездов и улично-дорожной сети, гранитную плитку — для общественных и озеленённых территорий и тротуара, резиновое покрытие — для детских и спортивных площадок. Кроме того, одним из материалов при благоустройстве станет бортовой камень.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.