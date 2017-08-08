Гости фестиваля в Сокольниках станут участниками индийской свадьбы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Фестиваль индийской культуры, приуроченный к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией, пройдет 12-13 августа в Москве на центральной эстраде парка Сокольники, рассказали организаторы мероприятия на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Фестиваль, организованный при участии культурного центра "СИТА", пройдет в России в четвертый раз. Организаторы подготовили обширную культурную программу, которая включает танцевальный марафон, показ индийских фильмов, уроки хинди, мастер-классы индийской кухни и йоги, а также дефиле индийских дизайнеров, индийский базар и парад колесниц.

Организаторы мероприятия рассказали, что несколько русских пар планируют совершить в парке Сокольники свадебный обряд по индийским обычаям.

"Всего будет четыре пары: две двенадцатого и две тринадцатого. Они должны были зарегистрироваться (для участия в церемонии) заранее", — пояснила РИА Новости менеджер фестиваля Даша Котвани. Она добавила, что все гости фестиваля смогут присутствовать на церемонии.

Гости фестиваля также смогут принять участие в моментальной благотворительной лотерее, все доходы от которой пойдут в фонд Street Child United.

"Мы очень рады, что индийская культура хорошо воспринимается в России, и здесь ощущается ее присутствие. Надеемся, что мероприятие пройдет на должном уровне",- сказал первый секретарь посольства Индии в РФ Амарендра Парида на пресс-конференции.

"Российская и индийская культуры очень связаны. И те, кто, допустим, не может потратить шесть часов на перелет в Индию, путь приходит в парк Сокольники и примет участие в нашем празднике и прочувствует нашу историю и культуру", — добавил президент Национального индийского культурного центра "СИТА" Сэмми Котвани.