Собянин принял постановление о переходе на электробусы в Москве с 2021 года

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник принял постановление, предусматривающее замену традиционных автобусов с 2021 года на электробусы.

"К концу года мы должны доработать техническое задание и объявить первый конкурс на закупку электробусов. Мы стремимся к тому, чтобы до 2021 года начать закупать исключительно автобусы на электроприводе, так постепенно отказываться от транспорта на моторном топливе", — сказал мэр.

Таким образом, вносятся изменения в государственную программу города "Развитие транспортной системы", предусматривающие приобретение с 2021 года исключительно электробусов для использования на городских маршрутах. От приобретения автобусов с дизельными двигателями внутреннего сгорания планируется полностью отказаться.

Изменения позволят значительно снизить уровень вредных выбросов в атмосферу города, повысить комфортность поездок на наземном общественном транспорте за счёт уменьшения уровня шума и вибрации в салон.

Одно из других преимуществ электробуса — стопроцентная низкопробностью без перепадов высоты пола, а также новые сервисы для пассажиров (USB-зарядки).