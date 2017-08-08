Полтавченко провел перестановки в комитете по имуществу Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг – РИА Новости. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко освободил от должности председателя городского комитета имущественных отношений (КИО) Александра Семчукова, который будет назначен на должность заместителя председателя КИО, сообщил в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко освободил от должности председателя комитета имущественных отношений Александра Семчукова", — написал Кибитов.

По его словам, Семчуков будет назначен на должность зампредседателя того же комитета имущественных отношений.

"На должность вице-губернатора-председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга назначен Мокрецов Михаил Павлович", — отметил Кибитов.

Согласно тексту опубликованного Кибитовым распоряжения главы города, основанием для увольнения стало личное заявление.

О кадрах: А.С.Семчуков будет назначен на должность заместителя председателя Комитета имущественных отношений СПб. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 8 августа 2017 г.

​Ранее Семчуков работал руководителем управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. С апреля 2012 года — заместителем руководителя УФНС России по Санкт-Петербургу. С июня 2016 года занимал должность председателя комитета имущественных отношений Петербурга. Под началом Семчукова КИО начал работу по подготовке к передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ по поручению губернатора города.

Власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.