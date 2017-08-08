В мэрии назвали стоимость отделки квартир по программе реновации в Москве

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Средняя стоимость отделки квартир, которые построят по программе реновации жилья Москвы, составит более 11 тысяч рублей за квадратный метр, сообщил во вторник на президиуме правительства столицы заммэра по строительству Марат Хуснуллин.

"В предыдущей программе реновации отделка была эконом-класса. На сегодняшний день отделка стала более дорогая, она составляет 11,1 тысячи рублей за квадратный метр", — сказал он, отметив, что это более чем в 1,5 раза дороже отделки, применявшейся ранее при строительстве жилья взамен пятиэтажек, тогда затраты составляли в среднем 7,2 тысячи рублей за "квадрат".

Как указал Хуснуллин, стандарты отделки построенных по программе реновации квартир будут включать полы из ламината и керамогранита, межкомнатные двери из бруса или слоеного шпона, обои на флизелиновой основе вместо бумажных.

В ванной и туалете стены предполагается отделывать плиткой из керамогранита светлых тонов на всю высоту стен, рассказал заммэра.

"Также предполагается установка металлических входных дверей, улучшенную подготовку потолков с покраской латексные акриловыми красками, установку деревянных или ПВХ-стеклопакетов, оснащение специальными розетками из материала, устойчивого к царапинам и ультрафиолетовому излучению", — сообщил Хуснуллин.

Вход во все подъезды предполагается сделать беспороговым, в них также будут места для хранения колясок, добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во вторник власти столицы утвердят стандарты благоустройства домов и отделки квартир по программе реновации.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года. В нее вошли 5144 дома, в которых проживает около 1 миллиона человек.