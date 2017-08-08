В Якутии откроют более 33 миллионов "дальневосточных гектаров"

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 33 миллионов гектаров откроют в Якутии для участия в программе "Дальневосточный гектар" благодаря внесенным в федеральный закон поправкам, сообщает Минвостокразвития.

Ранее сообщалось, что в Якутии площадь территорий, где можно взять "дальневосточный гектар", расширят на 12 миллионов гектаров, благодаря исключению из границ особо охраняемых природных территорий и лицензионных участков недр регионального значения 47 населенных пунктов общей площадью более 7 миллионов гектаров, а также уточнению границ особо охраняемых природных территорий и ранее учтенных земельных участков.

"Поправки, утвержденные главой государства в федеральный закон о "дальневосточном гектаре", откроют в Якутии для участия в программе "Дальневосточный гектар" более 33,3 миллиона гектаров. Благодаря поправкам в закон будет открыто 11,6 миллиона гектаров территорий в рамках лицензий на природопользование и 21,7 миллиона гектаров в рамках защитных лесов", — сообщает во вторник Минвостокразвития со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

Отмечается, что, после уточнения, так называемые зоны "нельзя", где невозможно предоставление "дальневосточных гектаров", будут сокращены с 79% до 68%.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о дальневосточном гектаре. В частности, документ предусматривает расширение территорий, которые могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, в том числе, снимает запрет на предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Также снимается запрет на передачу гражданам земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, — в тех случаях, когда это не препятствует деятельности, предусмотренной лицензиями.