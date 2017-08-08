В Якутии откроют более 33 миллионов "дальневосточных гектаров"

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Более 33 миллионов гектаров откроют в Якутии для участия в программе "Дальневосточный гектар" благодаря внесенным в федеральный закон поправкам, сообщает Минвостокразвития.
"Поправки, утвержденные главой государства в федеральный закон о "дальневосточном гектаре", откроют в Якутии для участия в программе "Дальневосточный гектар" более 33,3 миллиона гектаров. Благодаря поправкам в закон будет открыто 11,6 миллиона гектаров территорий в рамках лицензий на природопользование и 21,7 миллиона гектаров в рамках защитных лесов", — сообщает во вторник Минвостокразвития со ссылкой на заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о дальневосточном гектаре. В частности, документ предусматривает расширение территорий, которые могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, в том числе, снимает запрет на предоставление участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Также снимается запрет на передачу гражданам земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами, — в тех случаях, когда это не препятствует деятельности, предусмотренной лицензиями.