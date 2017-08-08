Члены СПЧ посетят журналиста Нурматова в центре временного содержания

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов приветствовал решение Мосгорсуда по делу журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, назвав его гуманным и справедливым, а также сообщил, что при очередном посещении центра содержания иностранных граждан в Москве правозащитники посетят журналиста.

Мосгорсуд во вторник изменил решение о выдворении из России журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз), указав, что до окончания разбирательства по его жалобе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) он будет находиться в центре временного содержания в Москве.

"Я удовлетворен этим решением суда, считаю, что оно и законное, и гуманное, и справедливое. Но это еще не конец истории, потому что нужно решить вопрос с правовым статусом Али Феруза в Российской Федерации или возможностью его выезда в третью страну", — сказал Федотов РИА Новости.

Специальные учреждения временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ), подлежащих депортации и выдворению, "это далеко не курорт, и пребывание там еще никому не доставляло удовольствия", отметил он.

"Но, с другой стороны, содержание в СУВСИГе не является ни мерой пресечения, ни мерой наказания — это не СИЗО и не колония. Совет продолжит заниматься этим делом, и мы обязательно при очередном посещении московского центра содержания иностранных граждан навестим и Али Феруза", — сообщил глава СПЧ.