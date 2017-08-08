Мурманская область выделит 37 млн рублей на новую модель работы поликлиник

МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Мурманская область потратит 37 миллионов рублей до конца следующего года на создание новой модели работы поликлиник, которая предполагает создание более комфортных условий для приема пациентов и работы врачей, сообщил министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин на совещании в правительстве.

В конце июля состоялось заседание президиума совета при президенте РФ по приоритетным проектам и стратегическому развитию. Особое внимание было уделено вопросам здравоохранения. Сроки реализации проектов – с июля 2017 года по апрель 2023 года.

Как отметила губернатор области Марина Ковтун, один из таких проектов предполагает создание новой модели работы поликлиник. "На первом этапе планируется оценка несовершенств и тех ключевых проблемных аспектов, которые заставляют людей ждать, неэффективно тратить время, которые мешают работать врачам и среднему медицинскому персоналу", – отметила глава региона.

Министр Перетрухин сообщил, что на первом этапе предстоит технологическое преображение регистратур, что приведёт к упрощению и более комфортной записи на приём к врачу, затем – разделение потоков больных и здоровых пациентов, разделение функционально обязанностей врача и среднего персонала.

В Мурманской области проект "Доброжелательная поликлиника" реализуется с 2015 года. "Мы ставили перед собой задачи сокращения времени оформления записи на приём к врачу, а также очередей и времени ожидания пациентом приёма врача у кабинета, создания комфортных условий и минимизации физического барьера между пациентом и регистратором", — пояснил министр.

Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств учреждений. При реализации проекта осуществлялись работы по ремонту и перепланировке помещений, оснащению системами управления электронной очередью и мебелью.

"В 2017-2018 годах проект планируется реализовать в 12 медицинских организациях Мурманской области. Средства областного бюджета предусмотрены в государственной программе Мурманской области "Развитие здравоохранения" в сумме свыше 37 миллионов рублей", – сообщил Перетрухин.

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