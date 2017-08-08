Ростехнадзор не выявил на МНПЗ нарушений, связанных с превышением выбросов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Проверки Ростехнадзора не выявили на Московском НПЗ (МНПЗ, контролируется "Газпром нефтью"), нарушений технологического режима производства, которые могли бы стать причиной превышения максимально допустимых выбросов диоксида серы, сообщил в интервью РМА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

"На опасных производственных объектах Московского НПЗ установлен режим постоянного надзора, в рамках которого инспектора Ростехнадзора регулярно осуществляют проверки и в случае выявления нарушений требований промышленной безопасности выдают предписания на их устранение, виновных привлекают к административной ответственности. Проверки Ростехнадзора не выявили нарушения норм технологического режима производства, которые могли явиться причиной превышения уровня максимально допустимых выбросов диоксида серы", — сказал Алешин.

Глава Ростехнадзора отметил, что, говоря о повышенном содержании диоксида серы в районе Московского НПЗ, следует учитывать непосредственную близость МКАД и транспортных потоков, которые могли существенно повлиять на фиксируемые показатели.

Представитель Минприроды РФ в июне сообщил, что Росприроднадзор выявил превышение нормативов допустимых выбросов диоксида серы на МНПЗ. Позже РИА Новости сообщили в ведомстве, что Росприроднадзор оштрафовал Московский НПЗ на 400 тысяч рублей за превышение уровня выбросов диоксида серы.