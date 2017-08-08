Ростехнадзор не выявил на МНПЗ нарушений, связанных с превышением выбросов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Проверки Ростехнадзора не выявили на Московском НПЗ (МНПЗ, контролируется "Газпром нефтью"), нарушений технологического режима производства, которые могли бы стать причиной превышения максимально допустимых выбросов диоксида серы, сообщил в интервью РМА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин.
Глава Ростехнадзора отметил, что, говоря о повышенном содержании диоксида серы в районе Московского НПЗ, следует учитывать непосредственную близость МКАД и транспортных потоков, которые могли существенно повлиять на фиксируемые показатели.
Представитель Минприроды РФ в июне сообщил, что Росприроднадзор выявил превышение нормативов допустимых выбросов диоксида серы на МНПЗ. Позже РИА Новости сообщили в ведомстве, что Росприроднадзор оштрафовал Московский НПЗ на 400 тысяч рублей за превышение уровня выбросов диоксида серы.