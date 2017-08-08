В Приморье подтопленные при паводке детские сады возобновили работу

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Детские сады Приморья, закрывшиеся из-за подтоплений или отключения электричества в ходе паводка, возвращаются к работе, пять учреждений вновь принимают детей, сообщает администрация края.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

"Во вторник, 8 августа, восстановлена деятельность пяти дошкольных учреждений в Уссурийске и Надеждинском районе… Ведется ликвидация последствий стихии и еще в четырех детских учреждениях, расположенных в Михайловском районе. Восстановлено водоснабжение в садах "Ручеек" и "Буратино", налажена подача электричества в организациях "Светлячок" и "Василек". В настоящее время здесь идет подготовка к приему детей", — говорится в сообщении.

Остаются подтопленными детсады в поселке Оленевод и в селе Нежино в Надеждинском районе, сад ДОУ "Журавлик" в Михайловском районе и сад №9 в Уссурийске. В садах №3, №20 и №30 Уссурийского городского нет света. Здесь детей пока не принимают, ведутся восстановительные работы.