МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Столичные реставраторы завершают работу над памятником Александру Пушкину на Пушкинской площади, на данный момент отреставрированы ступени и основание монумента, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как поясняется, бронзовую скульптуру очистили от сажевых загрязнений, пыли и наслоений копоти. Кроме того, реставраторы удалили поздние поверхностные мастиковки — участки, покрытые мастикой, маскирующей неровности и дефекты металла. Теперь на памятнике предстоит восстановить ровный слой налета, покрывающего бронзу.

"Как рассказали в Департаменте культурного наследия Москвы, решение о том, как патинировать скульптуру, было принято 4 августа на объединенном научно-методическом совете при ведомстве. Эксперты изучили образцы патины, которой покрыт бронзовый монумент, и приняли решение сохранить естественную патину. И более того — локально восстановить благородное покрытие в тех местах, где оно нарушилось", — говорится в сообщении.

Как рассказал порталу руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, цель завершающего этапа реставрации скульптуры — выравнивание сформировавшейся патины на скульптуре. Это естественная защитная пленка, которая образовалась на бронзовом памятнике за несколько десятков лет, пояснил чиновник.

"Она имеет различные оттенки зеленого и коричнево-черного цветов. Горожане воспринимают скульптуру именно в таком цвете, и для памятника его сохранение является верным решением", — приводятся слова Емельянова в сообщении.

Он отметил, что это первая комплексная реставрация скульптуры, которая требовала много времени и была разделена на этапы, но уже ко Дню города все работы будут завершены и обновленный монумент откроют для горожан и гостей столицы.