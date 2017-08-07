Васильева: благодаря ЕГЭ в столичных вузах учатся 60% студентов из регионов

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Благодаря введению ЕГЭ в ведущих столичных вузах стало обучаться более 60% студентов из регионов, раньше их число составляло лишь около 30%, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече с журналистами.

"Раньше было как: 70% москвичей, 30% ребят из других городов. Сейчас прямо противоположно. У нас 30% москвичей, 34%, и примерно 64% ребят, которые приезжают в Москву учиться из других городов. Конечно, это социальный лифт", — сказала Васильева.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Он проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.