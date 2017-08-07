В России в новом учебном году появится 55 тысяч новых школьных мест

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В новом учебном году в России появится 55 тысяч новых школьных мест, сообщила на встрече с журналистами глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Ранее Васильева в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ-2017 сообщила, что в этом году в России планируется открыть порядка 80 новых школ.

"В этом году мы откроем 55 тысяч новых мест в школах", — сказала Васильева, напомнив, что всего к 2025 году заявлено об открытии 6,5 миллиона новых мест. Она также отметила, что ежегодный прирост школьников составляет порядка 400 тысяч человек.

Кроме того, Васильева сообщила, что ведомство рассматривает возможность реализовать отдельную программу по строительству сельских школ. "Я думаю, что если будет возможность, мы будем говорить, а пока — мечтать о программе отдельной по строительству сельских школ", — сказала она.