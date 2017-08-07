Васильева рассказала о сокращении числа школьных учебников

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В России после сокращения количества школьных учебников появятся их базовая и углубленная линейки, заявила журналистам министр образования и науки Ольга Васильева.

Ранее Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов. Позднее министр заявляла РИА Новости, что количество учебников сократится уже в ближайшее время.

"Будут базовая и углубленная линейки", — сказала Васильева.

Она также напомнила, что в настоящее время уже заканчивается разработка всех предметных концепций для школ и идет работа над федеральными образовательными стандартами.

"У нас было 7 тысяч откликов. Сразу хочу сказать, что большая часть положительная откликов. Было очень важно мнение нашего, прежде всего, профессионального сообщества. Эти все замечания, предложения будут переработаны", — сказала министр.

Васильева заверила, что в итоговой версии стандартов эти замечания будут учтены.

"Сейчас мы обсудили стандарты общей школы, к октябрю будут стандарты 10-11 класса", — добавила она.