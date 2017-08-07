Минобрнауки запустит школьное телевидение

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Минобрнауки запустит проект школьного телевидения, где дети будут создавать новости страны, мира и своего региона для трансляции в стенах школ, рассказала министр образования и науки Ольга Васильева на встрече с журналистами.

"Это школьное телевидение из себя будет представлять следующее: новости страны и мира… новости во всех областях, которые можно сделать, конечно, с учетом возраста. А вторая часть – это школьное телевидение, их местное телевидение, которое они развивают. Вот это то, что в идеале должно быть", — сказала Васильева.

Она отметила, что не считает это чем-то невозможным для создания, так как во многих российских школах, телевидение уже существует.

"У нас это было через школьное радио, и было несколько телевизионных попыток еще в недавнем прошлом. Я думаю, что это хорошее дело", — отметила министр.

По ее словам, больших затрат этот проект не вызовет, так как для школьного телевидения не нужна дорогостоящая техника, а возможности для трансляции на большой экран есть в каждой школе.