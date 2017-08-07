Васильева: урок астрономии не станет дополнительным часом по физике

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева уверена, что урок астрономии в школьной программе не превратится в дополнительный час обучения физике, об этом она заявила на встрече с журналистами.

Возвращение астрономии в школы — одно из первых значимых решений Ольги Васильевой на посту главы Минобрнауки. О необходимости возвращения предмета в школьную программу она заявила на пресс-конференции 21 сентября 2016 года. Позже Васильева отметила, что астрономию планируется ввести уже в этом учебному году. Она также сообщила, что курс астрономии будет рассчитан на 35 часов.

Васильева отрицательно ответила на вопрос о том, превратится ли астрономия в дополнительный час по физике.

"Ну, нельзя без астрономии. Я думаю, что мы сделаем все возможное. Конечно, и раньше учителя физики ее вели, никаких специальных учителей по астрономии не было. И потом интерес всегда был очень высок к этому предмету", — пояснила министр.