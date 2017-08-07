Васильева: урок астрономии не станет дополнительным часом по физике

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева уверена, что урок астрономии в школьной программе не превратится в дополнительный час обучения физике, об этом она заявила на встрече с журналистами.
Васильева отрицательно ответила на вопрос о том, превратится ли астрономия в дополнительный час по физике.
"Ну, нельзя без астрономии. Я думаю, что мы сделаем все возможное. Конечно, и раньше учителя физики ее вели, никаких специальных учителей по астрономии не было. И потом интерес всегда был очень высок к этому предмету", — пояснила министр.