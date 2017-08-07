Все российские вузы с 1 сентября проиндексируют стипендии на 5,9%

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Минобрнауки заключило соглашение об индексации стипендий на 5,9% с нового учебного года со всеми российскими вузами, сообщила журналистам министр образования и науки Ольга Васильева.

"В федеральном бюджете с первого сентября предусмотрена индексация стипендий на 5,9%. И мы уже со всеми образовательными учреждениями заключили соглашение о предоставление субсидии на выплату стипендий", — сказала Васильева.

Ранее сообщалось, что индексация студенческих стипендий в 2017 году составит 5,9%. Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что необходимые правительство выделит необходимые средства для индексации.