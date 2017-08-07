Васильева рассказала о планах на отпуск

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева рассказала, что проведет свой отпуск вместе с мужем в России, при этом в первые три дня министр намерена выспаться.

Васильева была назначена министром образования и науки РФ 19 августа 2016 года. В ходе встречи, посвященной итогам года ее работы на должности главы ведомства, Васильева рассказала журналистам, что на текущей неделе уходит в отпуск.

"Во-первых, (я планирую) выспаться. В первые три дня – это самое-самое первое", — поделилась Васильева.

Министр также отметила, что намерена больше времени провести с мужем, так как из-за высокой занятости на своем посту, редко его видит.

"Мы будем в местечке на территории нашей страны, где есть театры и концерты. Мы очень любим ходить пешком, смотреть, слушать", — рассказала Васильева.

Она также рассказала, что планирует часть отпуска посвятить чтению. Так как во время работы она вынуждена читать в больших объемах, то пользуется способом скорочтения. Но во время отдыха, по ее мнению, большая скорость не нужна, иначе "теряется вся красота того, что ты читаешь", поэтому министр намерена "думать и наслаждаться".

Кроме того, Васильева посоветовала всем пройти курсы скорочтения, благодаря которым ей и удается в большом количестве получать информацию.

"Я в свое время прошла, кстати, всем рекомендую, в свое время прошла потрясающие курсы скорочтения в Бауманском университете. Я их прошла еще будучи студентом и читаю очень быстро. И возможно себя заставить читать до 600 страниц в час", — сказала Васильева.