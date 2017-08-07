Знания учителей по русскому и математике проверят 15 регионов России

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Пятнадцать регионов в РФ проведут для учителей предметные тесты по математике и русскому языку, чтобы затем повысить их квалификацию, устранив пробелы в знаниях, сообщила журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева.

"У нас 15 регионов дали свое согласие провести предметный тест осенью, это математика и русский язык, для того, чтобы понять, где есть какие-то пробелы, чтобы была выстроена траектория, и через повышение квалификации преподавательской можно было эти проблемы устранить", — сказала Васильева.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявлял, что каждый десятый учитель русского языка и математики имеет пробелы в знаниях по профильным предметам. Он отметил, что после завершения педагогического вуза учителя не всегда владеют предметами, причем не только профильными. Об этом свидетельствуют итоги исследований надзорного ведомства.

Васильева напомнила, что ведомство в настоящее время работает над системой учительского роста.

"И мы не работаем без наших профсоюзов, потому что это касается практически каждого. Еще хочу отметить, что эта система предполагает обязательную аттестацию", — отметила министр.