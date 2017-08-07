Знания учителей по русскому и математике проверят 15 регионов России

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Пятнадцать регионов в РФ проведут для учителей предметные тесты по математике и русскому языку, чтобы затем повысить их квалификацию, устранив пробелы в знаниях, сообщила журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева.
"У нас 15 регионов дали свое согласие провести предметный тест осенью, это математика и русский язык, для того, чтобы понять, где есть какие-то пробелы, чтобы была выстроена траектория, и через повышение квалификации преподавательской можно было эти проблемы устранить", — сказала Васильева.
Васильева напомнила, что ведомство в настоящее время работает над системой учительского роста.
"И мы не работаем без наших профсоюзов, потому что это касается практически каждого. Еще хочу отметить, что эта система предполагает обязательную аттестацию", — отметила министр.