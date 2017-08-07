Васильева призвала "дружить с головой" при организации выпускных в школах

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призвала регионы, классных руководителей и родителей выпускников при организации школьных выпускных балов в первую очередь "дружить с головой" во избежание излишних трат, в самом ведомстве вопрос о чрезмерных тратах на проведение выпускных уже прорабатывался, сообщила министр на встрече с журналистами.

Ранее Васильева заявляла, что брать кредиты на организацию пышного выпускного в школе — это безумие, и пообещала, что Минобрнауки будет нещадно бороться с этой практикой.

"Просто дружить с головой, прежде всего, надо. Это главная рекомендация. Когда собираетесь что-то делать, то обязательно вспомните про голову. Это первое, а потом уже все остальное", — сказала Васильева, сообщив, что в ведомстве эта проблема уже прорабатывалась.

"Все те новшества, которые были введены в регионах, они обсуждались и говорились, обговаривались. И конечно, инициатива в отдельно взятой школе, в каждой школе про выпускной, она также проговаривалась. Но вы знаете, я думаю, что здесь зависит не только от административного ресурса, но и от мировосприятия и мироощущения руководителя, что хорошо, что плохо в этой жизни, и как стоит проводить родителям выпускной вечер для ученика. Поэтому здесь еще и человеческий фактор, на мой взгляд", — добавила министр.