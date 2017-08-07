Минобрнауки планирует охватить онлайн-образованием десять миллионов человек

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Минобрнауки планирует охватить онлайн-образованием порядка 10-11 миллионов человек к 2025 году, заявила министр образования и науки Ольга Васильева на встрече с журналистами.

Ранее Васильева сообщала, что к 2020 году в России будет создан единый портал с 3,5 тысячами образовательных курсов. По ее словам, проект создается для повышения доступности дистанционного образования. Министр также отмечала, что на сегодняшний день в России действуют 150 онлайн-курсов для всех возрастных категорий.

"Здесь амбициозные планы, мы говорим о том, что к 2025 году можно заявлять о 10-11 миллионах охвата. Я думаю, что это вполне реально, если к этому правильно и вдумчиво подойти. Потому что я считаю, что электронное образование оно является большим подспорьем", — сказала Васильева.

Она также сообщила, что проект по электронному образованию в школе, над которым в настоящее время работает ведомство, будет представлять собой огромную информационную базу, содержать в себе различные библиотеки, спектакли всевозможные модули по разным предметам. Все это создается в помощь учителю для проведения уроков. В том же время онлайн-образование в вузах уже задумано как возможность для студентов прослушать лекции преподавателей из других вузов.