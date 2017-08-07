Кузнецова предложила ОНФ изучить эффективность мер поддержки семьи

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Общероссийскому народному фронту (ОНФ) наладить взаимодействие в изучении эффективности существующих в регионах мер поддержки семьи, сообщает пресс-служба детского омбудсмена в понедельник.

"Уже сейчас мы можем проанализировать инициативы, которые были реализованы на местном уровне и понять, какие методы поддержки оказались эффективны, а какие не дали ожидаемого результата. Это поможет понять, какие методы стоит пересмотреть, а для чего уже найдена оптимальная форма", – заявила детский омбудсмен в ходе экспертного совещания ОНФ по вопросам выработки концепции Десятилетия детства и предложений в план мероприятий.

Кузнецова также поблагодарила ОНФ за сотрудничество, взаимодействие и поддержку программ института уполномоченных по правам ребенка. Комплекс мер, предлагаемый экспертами ОНФ для включения в план мероприятий Десятилетия детства, во многом перекликается с инициативами детских омбудсменов: это социальная поддержка семьи, в том числе многодетной, мероприятия, направленные на развитие и воспитание детей, на повышение информационной безопасности подрастающего поколения, отмечают в аппарате омбудсмена.

"Независимая экспертная оценка проблем в сфере семьи детства и содействие в поиске решений – наша общая задача", – отметила Кузнецова. Она также выделила основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при формировании предложений в план мероприятий по Десятилетию детства.

"Меры по поддержке детей мы должны рассматривать в контексте поддержки семьи. Оказывая семье всестороннюю помощь, мы тем самым защищаем право ребенка на счастливое детство. Следующий принцип – быть на шаг впереди, уделять пристальное внимание профилактическим мерам. Порой эффективная социальная поддержка семьи может предотвратить грядущую проблему. И, наконец, я призываю к "неколичественному подходу" в оценке эффективности тех или иных мер. За каждой цифрой статистики стоит судьба ребенка", — заявила Кузнецова.

В мае в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Кузнецова высказалась о необходимости широкого обсуждении проекта программы Десятилетия детства. Ряд мероприятий по обсуждению программы был организован детским омбудсменом в июне и июле. Институтом уполномоченных по правам ребенка в РФ было представлено более 30 конкретных инициатив в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, вошедших в проект плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства.