ФСО опровергла сообщения о незаконной добыче песка в парке Завидово

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ФСО опровергла сообщения о незаконной добыче песка в нацпарке Завидово, отметив, что там ведутся согласованные работы по приведению в порядок противопожарных прудов.

Ранее в СМИ появились данные, что в национальном парке Завидово в Тверской области неизвестные осушили пруд ради песка со дна водоема для строительства расположенных неподалёку дач.

"Данная информация не соответствует действительности. На территории Государственного комплекса "Завидово" ФСО РФ в целях охраны и защиты лесов от пожаров с 2014 года проводятся мероприятия по строительству комплекса гидротехнических сооружений для обводнения торфяников, а также по приведению противопожарных прудов в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности" — говорится в сообщении пресс-службы ФСО.

По ее информации, работы идут в строгом соответствии с требованиями проектной документации, которая прошла инженерно-строительную и государственную экологическую экспертизу строительных норм, правил и законодательства РФ.

Отмечается, что государственный комплекс "Завидово" ФСО России непрерывно осуществляет технический надзор заказчика-застройщика за строительством, строительный контроль, а также надзор в области охраны и использования территории национального парка.