Суд прекратил производство по делу Европейского университета в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в понедельник прекратил производство по жалобе Европейского университета на решение об аннулировании лицензии вуза на образовательную деятельность, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Суд первой инстанции принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета в марте по иску Рособрнадзора, и вуз оспорил этот судебный акт. Позднее в июле вуз сам обратился в Рособрнадзор с заявлением об аннулировании текущей образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге было прекращено.
Также Европейский университет в июле проиграл во второй инстанции спор в арбитраже Москвы, где оспаривал приостановку лицензии из-за неустраненных нарушений. Ранее в декабре 2016 года университет возобновил занятия после того, как лицензия была приостановлена по решению районного суда. Тогда университет сообщал, что действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии в свою очередь было приостановлено в качестве обеспечительных мер в рамках судебного спора университета с образовательным ведомством в арбитраже Москвы.