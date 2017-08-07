Суд прекратил производство по делу Европейского университета в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в понедельник прекратил производство по жалобе Европейского университета на решение об аннулировании лицензии вуза на образовательную деятельность, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Прекратить производство", — сообщается в карточке дела.

Суд первой инстанции принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета в марте по иску Рособрнадзора, и вуз оспорил этот судебный акт. Позднее в июле вуз сам обратился в Рособрнадзор с заявлением об аннулировании текущей образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге было прекращено.

Также Европейский университет в июле проиграл во второй инстанции спор в арбитраже Москвы, где оспаривал приостановку лицензии из-за неустраненных нарушений. Ранее в декабре 2016 года университет возобновил занятия после того, как лицензия была приостановлена по решению районного суда. Тогда университет сообщал, что действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии в свою очередь было приостановлено в качестве обеспечительных мер в рамках судебного спора университета с образовательным ведомством в арбитраже Москвы.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.