Граждане 18 стран смогут въезжать во Владивосток по электронным визам

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Граждане КНР, Ирана, Японии и еще 15 стран с 8 августа смогут въезжать на территорию свободного порта Владивосток по электронным визам, действующим 30 дней и с разрешенным сроком пребывания до 8 дней, сообщили в понедельник в МИД РФ.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, 8 августа начинает работу специализированный сайт МИД России по выдаче электронных виз иностранным гражданам для посещения территории свободного порта Владивосток. Сайт расположен по адресу http://electronic-visa.kdmid.ru/.

Получить однократную деловую, гуманитарную или туристическую визу в форме электронного документа могут граждане следующих иностранных государств: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония.

"Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина, заполненного в электронной форме на указанном сайте МИД России не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла. Никаких других документов для получения электронной визы не требуется. Электронные визы выдаются на срок действия 30 дней с разрешенным сроком пребывания по ним на территории Российской Федерации до 8 суток с даты въезда", — отметили в российском МИД.

Электронные визы действительны для въезда в РФ и выезда из страны только через пункты пропуска, расположенные на территории свободного порта Владивосток (Приморский край, Камчатский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ).

С 8 августа 2017 года граждане вышеперечисленных иностранных государств смогут въезжать в РФ и выезжать по электронным визам через расположенные в Приморском крае воздушный пункт пропуска "Владивосток (Кневичи)" и морской пункт пропуска "Владивосток". Другие пункты пропуска свободного порта Владивосток будут открываться для въезда иностранных граждан по электронным визам постепенно, по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами.