В Адыгее пострадавшие от паводка получили более 120 млн рублей

МАЙКОП, 7 авг — РИА Новости. Более 120 миллионов рублей получили жители Адыгеи, пострадавшие от сильного паводка, который прошел в мае этого года, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

Паводки в Адыгее произошли с 25 по 29 мая в результате ливней и повышения уровня рек Лаба, Чехрак, Фарс и Псенафа. В зону подтопления попало 25 населенных пунктов в Кошехабльском, Гиагинском, Шовгеновском и Красногвардейском районах. В результате ЧС была нарушена жизнедеятельность более 2,8 тысяч человек, 814 подворий, 299 домов, 22 инфраструктурных объекта, четыре объекта ЖКХ и энергетики, более 9,6 тысяч гектра земли сельхозназначения.

"Перечисления начались на прошлой неделе. На сегодняшний день пострадавшие от паводка получили более 120 миллионов рублей. Выплаты не получили 83 человека, так как они не зарегистрированы по месту фактического проживания. Они собирают подтверждающие документы и в ближайшее время также получат полагающиеся выплаты. Эта работа находится на контроле врио главы республики Мурата Кумпилова", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, финансовую помощь из резервного фонда правительства России должны получить 4,147 тысяч пострадавших от паводка. Каждый пострадавший получит по 10 тысяч рублей. Те, кто заявил о частичной или полной потере имущества, получат 50 или 100 тысяч рублей в зависимости от величины ущерба. Всего будет выплачено более 123,1 миллиона рублей. Кроме того, все пострадавшие получили из республиканского бюджета по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды.

"Власти республики представили в МЧС России пакет документов для выделения жилищных сертификатов семьям, оставшимся без жилья из-за паводка. На аварийно-восстановительные работы по разрушенным участкам дамб, мостов, дорог республика планирует получить 117 миллионов рублей", — добавляет пресс-служба.

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