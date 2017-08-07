СЖР просит проверить инцидент с избиением экс-редактора программы "Взгляд"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Союз журналистов России обратился в Генеральную прокуратуру РФ в связи с избиением бывшего шеф-редактора программы "Взгляд" Людмилы Мосейко; в союзе просят правоохранительные органы провести дополнительную проверку инцидента и в случае необходимости возбудить уголовное дело в отношении нападавшего.
По данным журналиста, нападавшего, который нанес Мосейко столь тяжелые травмы, отпустили под подписку о невыезде, инкриминировав ему 112 статью УК РФ — побои средней тяжести. Кроме того, этот человек стал преследовать женщину, по причине чего Захарову пришлось нанять охрану для коллеги, а Мосейко — перебраться жить к матери. Он в своем сообщении выразил сомнения по поводу хода расследования.
"Присоединяясь к коллеге, известному журналисту Дмитрию Захарову, мы выражаем крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией. Просим вас провести дополнительную проверку изложенных фактов и представленных материалов, дать им правовую оценку, в случае их подтверждения — возбудить уголовное дело по статье соответствующей тяжести совершенного преступления, восстановить нарушенные права и привлечь виновных к уголовной ответственности", — отмечается в документе.