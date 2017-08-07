СЖР просит проверить инцидент с избиением экс-редактора программы "Взгляд"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Союз журналистов России обратился в Генеральную прокуратуру РФ в связи с избиением бывшего шеф-редактора программы "Взгляд" Людмилы Мосейко; в союзе просят правоохранительные органы провести дополнительную проверку инцидента и в случае необходимости возбудить уголовное дело в отношении нападавшего.

В понедельник Союз журналистов России сообщил, что в организацию от коллег-журналистов поступили обращения в связи с инцидентом, произошедшим с Мосейко. В частности, по данным журналиста Дмитрия Захарова, Мосейко заступилась за консьержку в своем подъезде, которую избивал ее сосед. Получив многочисленные травмы, в том числе два перелома челюсти, перелом носа, переломы височной кости и ключицы, она попала в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. С момента нападения прошло уже два месяца, однако женщина до сих пор не оправилась от травм, а перелом височной кости вообще квалифицировали как ушиб.

По данным журналиста, нападавшего, который нанес Мосейко столь тяжелые травмы, отпустили под подписку о невыезде, инкриминировав ему 112 статью УК РФ — побои средней тяжести. Кроме того, этот человек стал преследовать женщину, по причине чего Захарову пришлось нанять охрану для коллеги, а Мосейко — перебраться жить к матери. Он в своем сообщении выразил сомнения по поводу хода расследования.

"В соответствии с Уставом целями и задачами Союза журналистов России являются (среди прочих) защита прав и свобод журналиста, их профессионально-творческих интересов, чести, достоинства и деловой репутации, демократии, уважения прав человека в контексте предотвращения опасностей. Незаконное применение силы в отношении журналистов недопустимы", — говорится в обращении СЖР в Генеральную прокуратуру РФ.

"Присоединяясь к коллеге, известному журналисту Дмитрию Захарову, мы выражаем крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией. Просим вас провести дополнительную проверку изложенных фактов и представленных материалов, дать им правовую оценку, в случае их подтверждения — возбудить уголовное дело по статье соответствующей тяжести совершенного преступления, восстановить нарушенные права и привлечь виновных к уголовной ответственности", — отмечается в документе.