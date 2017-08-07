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Общество

Минфин направил в ЦБ и РСА доработанный проект поправок в закон об ОСАГО

18:0307.08.2017
(обновлено: 18:42 07.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний. Архивное фотоСтраховой полис ОСАГО в одной из страховых компаний. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Минфин РФ направил на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также в ЦБ РФ и Российский союз автостраховщиков (РСА) доработанный проект поправок в закон об ОСАГО, сообщил РИА Новости представитель Минфина.

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"Минфин России направил на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти доработанный проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Документ также направлен в Банк России, Российский союз автостраховщиков", — заявил представитель министерства.

По словам представителя Минфина, данный проект ориентирован на либерализацию условий данного вида страхования, как в части предоставления страховщикам больших возможностей в определении страховых тарифов с учетом уровня страхового риска в отношении каждого страхователя, так и в части обеспечения страхователям права выбора условий обязательного страхования (страховые суммы, срок страхования, применение телематических устройств, фиксирующих характер вождения для целей тарификации).

Детали

Газета "Коммерсант" в понедельник написала, что Минфин не отказался от идеи выпустить на рынок три вида полисов: с лимитами выплат 500 тысяч рублей по вреду жизни и здоровью и 400 тысяч по имуществу, а также варианты с выплатами в 1 миллион рублей по жизни и 1 миллион по имуществу и 2 миллиона рублей по жизни и 2 миллиона по имуществу. Страховщик будет не вправе отказать клиенту в заключении договора по выбранному им варианту или навязывать альтернативу. Водителям предлагается также дать возможность приобретать полис на срок больше года.

Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег. Архивное фото
© Fotolia / alexstr
Автоэксперты положительно оценили поправки Минфина к закону об ОСАГО
По проекту Минфина, регулятор будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования сможет самостоятельно определять конкретное значение тарифа. Для этого компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов, зависящих, например, от манеры вождения, отмечала газета.

Коэффициент мощности и территориальный коэффициент Минфин предлагает удалить из формулы расчета конечной цены полиса, вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД. Максимальный размер страховой премии по ОСАГО не сможет превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа. Проект также предусматривает установку страховщиком устройств телематики на автомобиль клиента.

Как прокомментировали агентству в Минфине, проект закона изменяет подход к применению базовых ставок страховых тарифов. "Согласно законопроекту в пределах максимальных и минимальных размеров базовых ставок, установленных Банком России в зависимости от категории транспортного средства (ТС), страховщики выстраивают свою линейку значений базовых ставок страховых тарифов в зависимости от характеристик и особенностей ТС и их эксплуатации", — пояснили в министерстве.

Действия водителя при ДТП
© РИА Новости, Инфографика
Что делать в случае ДТП

Там же рассказали, что проект закона предусматривает полномочия Банка России регулировать коэффициенты страховых тарифов, зависящие от размеров страховых сумм и срока действия договора обязательного страхования, выбранных страхователем и установленных в договоре обязательного страхования, коэффициенты бонус-малус (КБМ, коэффициент "безаварийности"), а также коэффициенты страховых тарифов, зависящие от характеристик водителя, отражающих водительские навыки (квалификация, стаж вождения и возраст водителя).

"Страховщикам предоставляется право устанавливать коэффициенты страховых тарифов, характеризующие страхователя и лиц, допущенных им к управлению ТС, с учетом характеристик вождения, зафиксированных телематическими устройствами, наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний, за грубые нарушения ПДД, а также в отношении лиц, сообщивших при заключении договора ОСАГО недостоверные сведения, влияющие на размер страховой премии", — сказал представитель Минфина.

При этом проектом федерального закона сохраняется ограничение на максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования, заключил он.

Замечания ЦБ

Страховые полисы ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Защита для водителей: Минфин подготовил поправки в закон об ОСАГО
В пресс-службе Банка России РИА Новости сообщили, что разработанный Минфином проект федерального закона поступил в ЦБ и в настоящее время готовятся замечания к нему.

"В целом Банк России поддерживает инициативы, направленные на либерализацию тарифообразования в сфере ОСАГО, при этом подход, изложенный в законопроекте, с нашей точки зрения не является оптимальным в ситуации, сложившейся на данном рынке", — сказали в пресс-службе.

Банк России проводит дополнительные обсуждения с заинтересованными сторонами, в том числе с РСА и актуарным сообществом, с целью выработки более сбалансированного подхода к либерализации тарифов по ОСАГО, уточнили там же.

Предложения РСА

РСА в целом поддержал идею либерализации ОСАГО, предложенную в законопроекте Минфина, но высказал часть своих замечаний и предложений к документу.

"Мы видим, что органы власти нацелены на вектор поэтапной либерализации ОСАГО, что отражено в законопроекте Минфина. Страховое сообщество в целом поддерживает эту идею и осенью представит дорожную карту с соответствующими предложениями. Однако по части положений законопроекта есть предложения и замечания", — приводятся слова президента РСА Игоря Юргенса в сообщении союза.

Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СМИ: Минфин разработал поправки к закону об ОСАГО для защиты водителей
На первом этапе либерализации потребуется отмена нормативного установления ряда коэффициентов. При этом страховщики должны иметь возможность самостоятельно устанавливать дополнительные коэффициенты и определять их размеры. Следует также модернизировать КБМ и коэффициент территорий. ЦБ при этом осуществляет мониторинг уровня тарифов путем анализа размера средней премии СК на основании данных АИС РСА.

В РСА также считают, что необходимы изменения в антимонопольное законодательство, запрещающие монополисту устанавливать максимальные и минимальные цены на свой продукт; проработать порядок расчета отчислений в фонды РСА.

На следующем этапе предполагается полная либерализация тарифов, при которой со стороны ЦБ утверждается перечень минимальных (обязательных) факторов риска, которые необходимо учитывать страховщикам при тарификации (в том числе история страхования). По замыслу РСА, изменение границ тарифного коридора (нижней границы), перечня обязательных факторов риска осуществляется ЦБ на основании данных РСА на периодической основе.

РСА предлагает сохранить коэффициент территории (КТ) и коэффициент мощности (КМ), так как КТ может быть исключен только при окончательном переходе на свободные тарифы, когда страховщик будет самостоятельно определять как базовую ставку, так и факторы риска, их влияние и значения для расчета персонального тарифа. А отмену КМ можно рассматривать только при условии учета его максимальных и минимальных значений при установлении максимальных и минимальных значений базовых ставок при расширении тарифного коридора на первом этапе либерализации тарифов.

Оформление полисов ОСАГО и КАСКО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЦБ РФ готов к диалогу с Минфином о повышении качества ОСАГО
С учетом высоких рисков мошенничества РСА считает несвоевременным введение возможности для страхователя увеличить страховую сумму до 2 миллионов рублей. "С высокой долей вероятности введение такой возможности приведет к антиселекции: мошенники, которые и сейчас активно "зарабатывают" на ОСАГО будут заключать договоры с лимитом в 2 миллионов рублей, а остальные автовладельцы будут выбирать минимальный лимит. Таким образом, даже при существенном повышении тарифов при установлении лимита в 2 миллиона рублей, не удастся компенсировать фактор мошенничества", — пояснил Юргенс.

Мнения страховщиков

Некоторые эксперты страхового рынка тоже выразили несогласие с некоторыми позициями проекта поправок.

Например, руководитель дирекции развития страхования СК "МАКС" Сергей Печников заявил РИА Новости, что законопроект не проработан, и больше подготовлен для решения политических задач, нежели для решения проблем потребителей и рынка. По его словам, принятие поправок в подобном виде грозит ухудшением рыночной ситуации. В частности, увеличение лимитов по ОСАГО будет способствовать росту убыточности ОСАГО, в связи с фактором мошенничества.

"Увеличение лимитов, спорная норма, поскольку в условиях, когда действует ПВУ (да еще с учетом расширения ПВУ на многомашинные ДТП с сентября 2017 года), возникнет ряд спорных вопросов при урегулировании убытков, когда у разных участников ДТП – различные лимиты", — добавил Печников.

Оформление полисов ОСАГО и КАСКО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В России может появиться единый полис каско-ОСАГО
Президент Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин утверждает, что нельзя делать договоры с нескольким страховыми суммами.

"Потому что это ответственность перед третьими лицами. Человек покупает полис не в отношении своих убытков, а в отношении убытка, который может быть нанесён третьим лицам. Каждый человек будет покупать самое дешевое страхование с самыми маленькими страховыми суммами, но тогда проблемы возникнут у потерпевших, потому что им в случае убытка не хватит возмещения. И будет конфликт и драки, и разборки на дорогах", — пояснил он РИА Новости.

Что касается коэффициентов, то Печников сказал, что не оправдано обсуждать различного рода коэффициенты — "за количество ДТП", "за манеру вождения" — в ситуации, когда убыточность находится на критическом уровне. "Изменения в части поправочных коэффициентов, которые предлагаются законопроектом – не оправданы, поскольку, например, уже неоднократно показывалась прямая зависимость между коэффициентом мощности и убыточностью", — отметил он.

Директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев считает, что необходимо предоставить возможность страховщикам самостоятельно определять количество и характер коэффициентов для применения скидок и надбавок.

"Рынок ОСАГО находится в жесточайшем кризисе, поэтому мы полагаем, что реформы необходимы. Наиболее соответствует моменту идея поэтапного расширения тарифного коридора, вплоть до полной либерализации тарифа в каком-то обозримом будущем", — подчеркнул Княгиничев.

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