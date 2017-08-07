Власти Тамбовской области направят на поддержку спорта более 40 млн рублей

ТАМБОВ, 7 авг — РИА Новости. Управление по физической культуре и спорту Тамбовской области направит в этом году более 40 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов на развитие спортшкол олимпийского резерва и центров подготовки спортсменов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, более 23 миллионов рублей уже направлено на приобретение спортивного оборудования для двух специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва Тамбовской области.

"Так, в планах Центра единоборств имени Е.Т. Артюхина — обновить на полученные средства оборудование в спортивных залах, приобрести новый инвентарь для тренировок, закупить экипировку для спортсменов. В свою очередь, в Центре подготовки спортсменов по циклическим и игровым видам спорта на выделенные средства закупят, в первую очередь, судейскую систему электронного хронометража. Ее наличие — обязательное условие для проведения всероссийских соревнований", — уточнил представитель пресс-службы.

Кроме того, финансовую помощь в размере восьми миллионов рублей получат организации, готовящие спортсменов для сборных команд страны. Деньги пойдут на поддержку спортсменов из сборных России по баскетболу, футболу, легкой атлетике, дзюдо, боксу, греко-римской борьбе, тхэквондо. Власти региона также планируют направить часть средств на развитие спорта для людей с ограниченными возможностями.

"Около 10,5 миллионов рублей будет направлено на поддержку учреждений по адаптивной физической культуре и спорту, мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", — отметил собеседник агентства.

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