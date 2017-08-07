Аппарат детского омбудсмена и "Мосгортур" договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена и компания "Мосгортур" намерены взаимодействовать в вопросах организации летнего отдыха, сообщает в понедельник пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

Соответствующие договоренности были достигнуты 4 августа в ходе рабочей встречи представителей детского омбудсмена с руководством компании, отмечают в аппарате.

"Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и государственное автономное учреждение культуры "Московское агентство организации отдыха и туризма" (ГАУК "Мосгортур", крупнейший организатор отдыха для детей льготных категорий) будут взаимодействовать в вопросах организации летнего отдыха", — заявили в аппарате Кузнецовой.

Как уточняется в сообщении, в адрес детского омбудсмена поступают обращения с жалобой на нарушение прав детей на отдых и оздоровление, в том числе на распределение путевок в летние лагеря. Однако, как пояснил в ходе рабочей встречи генеральный директор ГАУК "Мосгортур" Василий Овчинников, "процедура подачи заявления для получения путевки реализована с помощью программных решений, то есть заявки подаются через официальный портал мэра Москвы mos.ru и сотрудники "Мосгортура" не имеют возможности влиять на процесс".

Отмечается, что в летнюю оздоровительную кампанию 2017 года приоритет в получении путевок в лагеря получили дети 13-ти льготных категорий, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья, которым не противопоказан летний отдых, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных семей, которые впервые обратились за данной услугой.

Как сообщает аппарат детского омбудсмена, также в ходе встречи был составлен предварительный план участия обеих сторон в профильных мероприятиях: во всероссийском селекторном совещании по итогам летней оздоровительной кампании, которое организует Анна Кузнецова, конференции по детскому отдыху КИДПРО и Слете московских вожатых.