Помилованные Путином женщины выйдут на свободу восьмого августа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Осужденные за госизмену Марина Джанджгава и Анник Кесян, помилованные президентом РФ Владимиром Путиным, выйдут из "Лефортово" 8 августа, сообщил РИА Новости их адвокат Иван Павлов.
"Завтра утром мои подзащитные по делам о госизмене за смс Анник Кесян и Марина Джанджгава выйдут из "Лефортово" на свободу", — сказал Павлов.
Адвокат предположил, что в этот же день они улетят домой – "приходить в себя и восстанавливать здоровье". На выходе из СИЗО, отметил адвокат, они будут готовы ответить на вопросы журналистов.