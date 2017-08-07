Помилованные Путином женщины выйдут на свободу восьмого августа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Осужденные за госизмену Марина Джанджгава и Анник Кесян, помилованные президентом РФ Владимиром Путиным, выйдут из "Лефортово" 8 августа, сообщил РИА Новости их адвокат Иван Павлов.

Они были осуждены по статье 275 УК РФ (госизмена) за отправку смс в 2008 году, в которых написали своим грузинским знакомым, что видели, как по железной дороге открыто передвигался груженный военной техникой эшелон. По словам Павлова, в 2013 году Джанджгава получила 12 лет лишения свободы, а в 2015 году Кесян приговорили к восьми годам колонии. В конце июля их помиловал президент, освободив от дальнейшего отбывания наказания.

"Завтра утром мои подзащитные по делам о госизмене за смс Анник Кесян и Марина Джанджгава выйдут из "Лефортово" на свободу", — сказал Павлов.

Адвокат предположил, что в этот же день они улетят домой – "приходить в себя и восстанавливать здоровье". На выходе из СИЗО, отметил адвокат, они будут готовы ответить на вопросы журналистов.