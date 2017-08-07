Андрей Малахов выложил фото анкеты, где в поле "профессия" написал "блогер"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ведущий программ "Пусть говорят" и "Сегодня вечером" на Первом канале Андрей Малахов опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию анкеты гостя, заполняемую при заселении в отель, на которой в поле "профессия" написано "блогер".

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Малахов написал заявление об увольнении. По данным портала Starhit.ru (Андрей Малахов является главным редактором журнала "СтарХит"), в скором времени у телеведущего и его супруги Натальи Шкулевой родится ребенок. По информации источников, знакомых с ситуацией, именно из-за беременности супруги Малахов покидает Первый канал. Продюсер Первого канала Наталья Никонова якобы поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бэбиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье и уйти в декретный отпуск.

Когда в отеле попросили заполнить анкету гостя! pic.twitter.com/3V0lC16Zj9 — Андрей Малахов (@a_malahov) 6 августа 2017 г.

​Малахов выложил в Twitter фотографию, на которой изображена анкета гостя отеля, а в графе "Profession" черной ручкой от руки написано "Youtuber, Blogger", и снабдил это подписью: "Когда в отеле попросили заполнить анкету гостя!"

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация, что ведущий программы "Пусть говорят" Андрей Малахов расстается с Первым каналом и переходит на ВГТРК. В пресс-службах телеканалов не комментируют эту информацию.

Позже в СМИ начали появляться и имена претендентов на место ведущего "Пусть говорят" в случае ухода Малахова — это телеведущий Дмитрий Шепелев, ведущий новостей на Первом канале Дмитрий Борисов и ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол.

Шепелев заявил РИА Новости, что не комментирует эту информацию, и посоветовал обратиться в пресс-службу Первого канала. Дмитрий Борисов сказал, что тем, кому "его мало" в новостях Первого канала, могут смотреть также программу "Время" в 21.00, поскольку он сейчас ведет и ее.