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Общество

Два подмосковных полигона ТБО закроют к 1 сентября, заявил Воробьев

13:4507.08.2017
(обновлено: 13:57 07.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. 7 августа 2017Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. 7 августа 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым заявил о необходимости применения самых передовых технологий при создании мусоросжигающих заводов в Московской области; Воробьев сообщил, что два подмосковных полигона ТБО, Кулаковский в Чеховском районе и Царево в Пушкинском, будут закрыты к 1 сентября.

Мусорный полигон Кучино в Балашихе. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рекультивация полигона ТБО в Балашихе начнется в ближайшее время
На встрече с губернатором Подмосковья глава правительства поднял тему уничтожения бытовых отходов, отметив, что раньше эта проблема решалась одним способом — созданием полигонов. Сейчас они вызывают нарекания людей, которые не хотят жить рядом со свалкой, и эти полигоны нужно либо закрывать, либо рекультивировать, подчеркнул премьер-министр.

"Поэтому использование других технологий, включая мусоросжигающие заводы, несмотря на то, что они дорогие, это интересный и правильный путь, потому что он используется в большинстве европейских стран и позволяет полностью уничтожать бытовые отходы", — сказал Медведев. При этом из-за использования высоких технологий выброс вредных веществ в атмосферу минимизируется, подчеркнул глава правительства.

"Надеюсь, что такого рода технологии будут обеспечены и при создании подобных заводов на территории Московской области, чем занимаетесь вы в кооперации с Ростехом. Потому как, если создавать что-то на эту тему, это должно быть самого высокого технологического уровня. Здесь экономить нельзя именно потому, что речь идёт об экологии и той среде, где живут миллионы наших людей", — сказал Медведев. Особенно, отметил он, если иметь в виду плотность заселения Москвы и Московской области.

Свалка. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой МОО "Зеленый фронт"
Три полигона ТБО закроют в Московской области в 2017 году
Воробьев заверил премьера, что власти региона понимают степень собственной ответственности в этой сфере. "В рамках поручения президента мы последовательно закрываем полигоны там, где сегодня уже живут люди. Этим полигонам 50-60 лет, они исчерпали свои лимиты, и из 39 полигонов мы на сегодняшний день закрыли 22, ещё два — Кулаковский и Царево, это Пушкинский район, закрываем накануне первого сентября, потому что неподалёку, в частности, в Чеховском районе, находится школа", — сказал Воробьев.

Правительственная программа позволяет осуществлять совместно с Ростехом подготовку к созданию самых современных мусоросжигательных заводов, подчеркнул глава региона. "Это самые современные технологии, которые позволят в абсолютно экологически чистом режиме обеспечить утилизацию мусора", — сказал Воробьев.

Участки, где они будут строиться, удалены от населённых пунктов и там люди не живут, заверил он.

На встрече Воробьев также попросил Медведева поддержать включение в госпрограмму работу по рекультивации полигонов на десятилетний период.

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