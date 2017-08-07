В Москве у дома Наркомфина после реставрации появится парк

МОСКВА, 7 авг — РИА Недвижимость. Парк площадью 3 гектара появится вокруг дома Наркомфина в Москве после его реставрации, сообщил РИА Недвижимость один из акционеров ООО "Лига прав", собственника здания, Сергей Кириленко.

По его словам, часть территории около дома в настоящий момент заасфальтирована, на ней располагается парковка, которая будет убрана.

"Вместе с заасфальтированной частью, входящей в границы охраны памятника, площадь парка составит около трёх гектаров", — сказал Кириленко.

Он отметил, что строительство капитальных объектов в парке не планируется, в основном работы по благоустройству будут включать в себя озеленение и создание детских площадок.

"Мы планируем воссоздать территорию в том виде, в котором она была изначально", — добавил собеседник агентства.

Жилой комплекс на Новинском бульваре — так называемый дом Наркомфина — был построен в 1928-30 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников народного комиссариата финансов СССР. Состоящее из двух корпусов, жилого и коммунального зданий, постройка является образцовым примером архитектуры конструктивизма. В 1987 году дом был взят под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения. К 2016 году общее техническое состояние дома оценивалось как неудовлетворительное. Реализация проекта реставрации началась в июле 2017 года.