Новым ректором Крымского университета станет Андрей Фалалеев

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Новым ректором Крымского федерального университета (КФУ) будет назначен профессор, доктор технических наук Андрей Фалалеев, информацию об этом назначении РИА Новости подтвердил он сам.

Ранее источник в правительстве Крыма сообщил, что ректор КФУ Сергей Донич написал заявлении об уходе. На отставке Донича настаивал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Да, я могу подтвердить (свое назначение)", — сообщил РИА Новости Фалалеев.

Фалалеев – доктор технических наук, директор института передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Ранее Фалалеев работал в Севастопольском госуниверситете.

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