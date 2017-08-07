Жители Тюмени взаимодействуют с властями через портал "Тюмень – наш дом"

ТЮМЕНЬ, 7 авг – РИА Новости. Более 22 тысяч жителей Тюмени зарегистрировались на портале "Тюмень – наш дом", который служит интерактивной платформой участия граждан в принятии решений на местном уровне. Рост посещаемости портала за год составил почти 90%, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Основными пользователями являются молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет — почти 60% от общего числа. За время работы портала проведено 77 опросов, в ходе которых получено более 27 тысяч голосов горожан по решению местных задач", — рассказал собеседник агентства.

По словам главы региона Владимира Якушева, мнение людей учитывается при принятии самых важных решений — от строительства и ремонта инфраструктурных объектов: дорожных развязок, мостов, автомагистралей, до совершенствования социальной сферы, здравоохранения, образования, приведения в порядок парков и скверов.

"Мы убедились, что конструктивное общение между жителями и органами власти позволяет принимать взвешенные и эффективные решения, отвечающие потребностям населения. Обсуждение проектов в публичном пространстве – это требование самих жителей. Удачной формой такого взаимодействия стал информационный портал "Тюмень – наш дом", его возможности мы будем максимально использовать и далее, внедрим подобные механизмы взаимодействия в других территориях", — сказал губернатор.