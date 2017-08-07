Ильинский сквер в Москве благоустроят по программе "Моя улица"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Ильинском сквере началась подготовка к благоустройству по программе "Моя улица". На время работ движение для автотранспорта перекроют на крайних полосах Лубянского проезда и Старой площади, прилегающих к скверу, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

После благоустройства в сквере появятся лектории и музей под открытым небом, а по периметру сделают трехъярусный "зеленый экран" из кустарников, который защитит горожан от уличного шума и пыли.

Кроме того, в сквере установят пять антивандальных экспозиционных витрин с подсветкой, где будут выставлять экспонаты Политехнического музея. В боксах из закаленного стекла сделают систему вентиляции и кондиционирования, чтобы поддерживать необходимый уровень влажности и температуры.

Ильинский сквер станет частью единого пешеходного маршрута от Лубянской площади до парка "Зарядье" длиной 2,6 километра. Завершить ремонт планируют ко Дню города.