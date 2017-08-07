Численность населения на Дальнем Востоке надо увеличить, считает Патрушев

ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о необходимости увеличить численность населения на российском Дальнем Востоке и отметил, что это необходимо для снижения уровня демографических угроз национальной безопасности страны.

Выступая в понедельник в Якутске на выездном совещании в Дальневосточном федеральном округе, Патрушев напомнил, что стратегия национальной безопасности РФ к числу угроз относит неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости системы расселения граждан.

"Поэтому важно обеспечить стабилизацию и увеличение численности народонаселения в субъектах Дальневосточного федерального округа. Для этого надо продолжить создавать условия для роста рождаемости, для сокращения уровня смертности, для формирования устойчивого миграционного притока населения из иных российских регионов", — подчеркнул секретарь СБ.

Кроме того, важно обеспечить дополнительные стимулы для закрепления в ДФО молодежи, добавил Патрушев. По его словам, также "надо придать новый импульс" выполнению госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.