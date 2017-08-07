"Алроса" заплатит двойную зарплату участникам спасательной операции

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Участвующие в обеспечении спасательной операции сотрудники "Алросы" будут получать зарплату в двойном размере, говорится в сообщении компании.

"Президент "Алросы" Сергей Иванов подписал приказ об установлении повышающего коэффициента к зарплате для тех сотрудников, которые в рамках вахт спускаются в рудник для обеспечения безопасного ведения спасательной операции. Для них будет установлен коэффициент, равный 2. То есть за участие в спасательной операции они будут получать зарплату в двойном размере", — говорится в сообщении.

На руднике "Алросы" "Мир" в городе Мирный в Якутии ранее произошел прорыв воды. По данным МЧС, всего на руднике находился 151 человек. По последним данным, на поверхность из рудника после подтопления подняты 143 шахтера.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов. На ее долю приходится около 28% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.