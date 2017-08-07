Патрушев сообщил о большом числе нарушений санитарных норм в пищепроме ДФО

ЯКУТСК, 7 авг — РИА Новости. Две трети организаций в Дальневосточном федеральном округе, работающих в сфере пищепрома и общественного питания, нарушают санитарные нормы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Проведенные в сфере производства пищевых продуктов и общественного питания проверки показали, что две трети организаций работают с нарушением норм санитарного законодательства", — сказал Патрушев.

По его словам, только в текущем году с реализации снято более 30 тонн некачественной пищевой продукции. "Ситуация, как видите, требует особого внимания со стороны органов власти и общественности. С этой целью ввод в эксплуатацию системы быстрого оповещения о не соответствующей нормативным требованиям продукции позволит более оперативно пресекать распространение опасных для употребления продуктов питания", — отметил секретарь Совбеза.

Патрушев подчеркнул, что реализация решений по обеспечению продовольственной безопасности ДФО как наиболее важной задачи "остается на контроле".