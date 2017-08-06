В Москве изменился режим работы нескольких автобусных маршрутов

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Несколько автобусных маршрутов столицы изменили режим работы, сообщает портал правительства Москвы. Так автобус № 843 начал работать ежедневно. С 6 августа он курсирует без выходных между остановками "Северный — 1-й микрорайон" и "Поселок Северный". По воскресеньям автобус будет работать по графику субботы.



Также 6 августа на один день изменятся маршруты автобусов № 175 и 818, это связано с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКА. С 15:00 до окончания игры автобус № 175 будет ехать от станции метро "Сокол" до Песчаной площади, а автобус № 818 будет работать на двух участках: от метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт" и от Силикатного завода до Песчаной площади.



Автобус № 304 с 7 августа по рабочим дням будет перемещаться на коротких рейсах до Первомайского. Автобус № 304к будет ехать по той же трассе и с теми же остановками, что и по основному длинному маршруту № 304 до Троицка.



Первый автобус № 304к от остановки "Первомайское" будет отправляться в 05:05, последний — от станции метро "Саларьево" в 00:40. При этом по рабочим дням на основном маршруте № 304 будет отменен заезд в Первомайское, а по выходным маршрут продолжит работать, как раньше.



Кроме того с 7 августа по будням автобусы № 510 и Д будут начинать работу раньше. Первый рейс маршрута № 510 отправится от станции метро "Домодедовская" в 07:30 вместо 08:30. А первый автобус Д от ворот Домодедовского кладбища будет отходить в 08:03 вместо 09:03.