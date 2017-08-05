В Сочи завершился молодежный форум "Наноград-2017"

СОЧИ, 5 авг — РИА Новости. Восьмой Всероссийский детско-молодежный форум "Наноград-2017", который проходил при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа "Роснано"), завершился в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

Участниками форума стали около 270 школьников и студентов, призеры и победители образовательно-конкурсных сессий "Школы на ладони" Всероссийской образовательной программы "Школьная лига Роснано". В течение 10 дней ребята трудились над 12 кейсами от различных предприятий страны, работающих в области нанотехнологий, альтернативной энергетики и инновационного образования.

В этом году защита шла в два этапа в формате деловой игры. По итогам отбора, в финал вышли пять кейсов, в числе которых проект по созданию биомостовой, по созданию волонтерской среды, квадрокоптера высокой грузоподъемности, по разработке нового дизайна баллонов для гидрофобных веществ и кейс, посвященный фармацевтике и биомедицинским технологиям. Свои решения финалисты представили руководителю фонда "Талант и успех" Елене Шмелевой, а также председателю правления ООО "УК "Роснано" Анатолию Чубайсу. Как рассказал Чубайс на встрече с журналистами, проекты удивили своей нестандартностью.

"Сюда попадают ребята, которые по-настоящему интересуются, уровень невероятный. Качество представленных проектов находится на уровне диссертаций в магистратуру. Удивительно содержательно, цельно, сильно, незаурядно. Конечно, мы стараемся следить за продвижением ребят, у нас есть выпускники кафедры, которые уже работают в наших различных компаниях, некоторые достигли должностей директоров по направлениям", — заявил Чубайс.

Большинство кейсов этого года были связаны с высокотехнологичными материалами, технологиями производства и выводом на рынок новых продуктов. Идеи, рожденные школьниками в ходе стажерских площадок, планируется применять в дальнейшей работе компаний.