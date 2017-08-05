Пассажиры самолета, вернувшегося в Ростов из-за поломки, вылетели в Римини

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Пассажиры вернувшегося в аэропорт Ростова-на-Дону из-за технических неполадок самолета вылетели в Римини. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Ямал" по маршруту "Ростов-на-Дону — Римини" после взлета вернулся в пункт отправления из-за технических неполадок. Как сообщают местные СМИ, самолет был вынужден вернуться из-за поломки шасси. Посадка произошла в штатном режиме, к пассажирам вылетел резервный борт.

Согласно информации на онлайн-табло, самолет по плану должен был вылететь в Римини в 17:05 мск, однако фактическое время вылета – 22:12 мск. Как пояснили в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, чрезвычайных ситуаций в ростовском аэропорту не зарегистрировано.