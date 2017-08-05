В Тверской области восстановили прерванное непогодой энергоснабжение

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 5 авг — РИА Новости. Энергоснабжение оставшихся после второй волны сильного вера и энергоснабжения населенных пунктов в Тверской области, где без света оставались 369 населенных пунктов с населением около 8,3 тысячи человек, сообщает Минэнерго РФ.

Вечером 2 августа в результате сильного дождя, шквалистого ветра до 23 метров в секунду в регионе произошли массовые отключения электроэнергии. Минэнерго сообщило, что без электричества остались в общей сложности около 30 тысяч человек. На отдельных линиях электропередачи зафиксированы разрушения протяженностью от полутора и более километров.

Днем в пятницу оставшиеся после непогоды без энергоснабжения населенные пункты в Тверской области были подключены по резервным линиям электропередачи, однако вечером в область вновь пришла непогода. Сильный порывистый ветер и ливни спровоцировали вторую волну отключений электроэнергии. Энергетики планировали восстановить электричество к 18.00 субботы.

"Пятого августа в 19.00 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, без электроснабжения оставались 369 населенных пунктов с населением около 8,3 тысячи человек. К аварийно-восстановительным работам максимально были привлечены 208 бригад в составе 948 человек и 232 единицы специальной техники.

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