Путин рассказал, почему важно привлекать жителей к решению местных проблем

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Люди, участвующие в решении проблем в местах проживания, в том числе на уровне инициатив, бережнее относятся к результатам работы, даже если не вкладывали свои деньги, считает президент России Владимир Путин.

На заседании президиума Совета по развитию местного самоуправления глава муниципального образования Белохолуницкое Кировской области Станислав Кашин рассказал об опыте региона, где реализуется программа по поддержке инициатив.

По его словам, проект по поддержке местных инициатив работает для всех форм муниципальных образований — от сельского поселения до городского округа. "Изначально население на собрании определяет вопрос, который требует решения, самостоятельно устанавливает размер денежного вклада, формирует инициативную группу, которая оформляет заявку на конкурсный отбор. За восемь лет со времени работы программы было реализовано более двух тысяч инициатив", — сказал Кашин.

Путин поинтересовался у врио губернатора Кировской области Игоря Васильева, как он оценивает этот проект.

"Очень хороший проект. Самое главное — участие жителей в решении того, что должно быть сделано в первую очередь, определение ими формы участия — денежное, субботники. А самое главное — это повышает уровень сохранности объектов. Если люди сами участвовали, они по-другому к этому относятся", — ответил Васильев.

"Мне кажется, что если даже люди не вкладывали свои деньги, но инициируют работу, то к результатам работы бережнее относиться будут", — отметил Путин.