Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017

КИРОВ, 5 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые не учитывают мнение граждан при реализации программ благоустройства.

"Одно из ключевых направлений, требующее максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, — это благоустройство",- сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Как отметил президент, власти приступили к реализацию федерального проекта по формированию комфортной городской среды, из бюджета в этом году на соответствующие цели было выделено 25 миллиардов рублей.

"Напомню, когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. Обустраивать придомные территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учетом мнения граждан, которые проживают на этих территориях. Так, как это действительно нужно людям, а не как удобно тем, кто организует эту работу",- сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что данное требование услышали не все руководители. "Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей и таким образом проявил явное неуважение к гражданам, скажу больше, даже пренебрежение. При таком бюрократическом отношении толку безусловно не будет ни с благоустройством, ни, что самое главное, с доверием со стороны граждан",- сказал Путин.